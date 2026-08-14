Zanzare a caccia: ecco come scelgono le loro vittime

«La zanzara tigre (Aedes albopictus), quella che punge soprattutto di giorno ed è ormai diffusa anche in Ticino, è opportunista e predilige i mammiferi, esseri umani compresi. La zanzara comune (Culex pipiens), che punge soprattutto di notte, preferisce invece gli uccelli e solo occasionalmente si alimenta sull’uomo. Quando parliamo di “gusti” delle zanzare, insomma, dobbiamo ricordarci che dipendono anche dalla specie che abbiamo davanti». Un nuovo studio pubblicato su iScience proprio in questi giorni - realizzato in Florida e tra i cui autori c'è Dani Lucas-Barbosa, ricercatore del Centro nazionale di entomologia vettoriale di Zurigo - mette in evidenza come la zanzara tigre sia leggermente più attratte dagli uomini rispetto alle donne.

E i repellenti funzionano davvero? «Sì. E il loro meccanismo è più raffinato di un semplice “coprire il nostro odore”. In pratica la zanzara percepisce un segnale repellente e, contemporaneamente, fatica a identificare il nostro normale profilo odoroso».