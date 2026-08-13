A Ibiza l'eclissi lascia senza fiato: il video dalle Baleari

SANT ANTONI DE PORTMANY (IBIZA) - «Vivo qua da ormai 10 anni e una mia collega ha fatto un video veramente bello. Spero vi possa interessare». È con queste parole che un nostro lettore ci presenta il video girato da uno dei posti più ricercati ed esclusivi in assoluto per l'osservazione dell'eclissi.



Si tratta di Sant Antoni de Portmany a Ibiza. Proprio Ibiza, come ad esempio anche Maiorca, rientrava nella fascia di totalità del fenomeno, cosa che ha reso queste destinazioni turistiche ancora più gettonate dai viaggiatori. Basti pensare che negli scorsi giorni un biglietto di sola andata veniva staccato (partenza dall'Italia) a un minimo di 200 euro last minute per il giorno clou dell'evento, ieri, 12 agosto.