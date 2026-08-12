Il Brasile sospende i live di Discord: «Rischi per i minori»

La misura - che limita esclusivamente la funzione "Go Live" e non l'intera piattaforma - è stata adottata dall'Anpd dopo che sono emerse "evidenze robuste" del mancato rispetto di misure sufficienti a prevenire e ridurre i rischi di accesso, esposizione e contatto con contenuti o pratiche che possono comportare "gravi violazioni dei diritti di bambini e adolescenti", tra cui violenza, autolesionismo e suicidio.