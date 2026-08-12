Il Brasile sospende i live di Discord: «Rischi per i minori»
Le autorità puntano il dito contro le carenze nei sistemi di verifica dell’età e nella tutela dei minori durante le dirette.
BRASILIA - L'Autorità nazionale per la protezione dei dati (Anpd) del Brasile ha disposto la sospensione delle trasmissioni in diretta di Discord, piattaforma di comunicazione online molto utilizzata da videogiocatori e adolescenti, per i rischi legati alla sicurezza di bambini e ragazzi.
La misura - che limita esclusivamente la funzione "Go Live" e non l'intera piattaforma - è stata adottata dall'Anpd dopo che sono emerse "evidenze robuste" del mancato rispetto di misure sufficienti a prevenire e ridurre i rischi di accesso, esposizione e contatto con contenuti o pratiche che possono comportare "gravi violazioni dei diritti di bambini e adolescenti", tra cui violenza, autolesionismo e suicidio.
Il governo brasiliano ha contestato in particolare le carenze nei sistemi di verifica dell'età e di protezione degli utenti minorenni. Discord avrà tre giorni per dimostrare di avere adottato misure efficaci per la protezione dei minori, ai fini della revisione della misura.
La vicenda è stata rilanciata nei giorni scorsi anche dalla first lady brasiliana Janja da Silva, che aveva chiesto di rimuovere "immediatamente" Discord dal Paese, dopo il caso di una ragazza di 13 anni che, secondo le indagini, sarebbe stata indotta da un gruppo di adolescenti a compiere atti di autolesionismo e a suicidarsi durante una trasmissione sulla piattaforma.