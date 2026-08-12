Lavitola al Gip: «Io il mandante dell'attentato a Ranucci»

"Attentato fatto per il bene di Ranucci"

Valter Lavitola, nel corso dell'interrogatorio nel carcere di Rebibbia, "ha riferito anche le ragioni per cui si è si è spinto a fare questo atto indubbiamente delittuoso: lo ha fatto per il bene di Ranucci, perché era oggetto di attentati". Lo ha detto l'avvocato Sergio Cola, difensore dell'imprenditore, dopo l'interrogatorio di garanzia.