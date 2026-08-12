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L'auto non si ferma all'alt, grave il comandante della polizia locale

L'uomo si trova ora ricoverato al Niguarda di Milano per le gravi ferite riportate.
L'auto non si ferma all'alt, grave il comandante della polizia locale
Imago
Fonte Ats Ans
di Redazione
L'auto non si ferma all'alt, grave il comandante della polizia locale
L'uomo si trova ora ricoverato al Niguarda di Milano per le gravi ferite riportate.

ROVELLASCA - Il comandante della polizia locale del Comune di Rovellasca (provincia di Como), 36 anni, è ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano per le gravi ferite riportate dopo essere stato trascinato per alcuni metri da un'auto a cui attorno a mezzogiorno aveva inutilmente imposto di fermarsi.

Secondo quanto si è appreso, il veicolo, giudicato sospetto e condotto da un uomo di origine nordafricana, ha prima rallentato salvo poi riprendere all'improvviso velocità per sottrarsi al posto di controllo che la pattuglia di polizia, composta dal comandante stesso e da un suo collaboratore, aveva organizzato lungo la centralissima via XX Settembre a Rovellasca, in corrispondenza di un'area di servizio.

Il comandante, 36 anni, ha provato a fermarlo restando aggrappato al veicolo, forse per tentare di afferrare le chiavi nel quadro e spegnere il motore. È stato trascinato per una decina di metri fino a colpire una cabina Enel riportando diverse fratture, al volto e al torace.

Soccorso da personale del 118, è stato trasportato in elicottero a Niguarda, mentre il conducente dell'auto è riuscito a far perdere le proprie tracce fuggendo a piedi. Nel veicolo, sotto sequestro, i carabinieri avrebbero rinvenuto diverse dosi di cocaina, per un importo ancora da quantificare.

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