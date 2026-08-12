L'auto non si ferma all'alt, grave il comandante della polizia locale

Il comandante, 36 anni, ha provato a fermarlo restando aggrappato al veicolo, forse per tentare di afferrare le chiavi nel quadro e spegnere il motore. È stato trascinato per una decina di metri fino a colpire una cabina Enel riportando diverse fratture, al volto e al torace.

Soccorso da personale del 118, è stato trasportato in elicottero a Niguarda, mentre il conducente dell'auto è riuscito a far perdere le proprie tracce fuggendo a piedi. Nel veicolo, sotto sequestro, i carabinieri avrebbero rinvenuto diverse dosi di cocaina, per un importo ancora da quantificare.