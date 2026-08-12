Etna in eruzione: aeroporti chiusi e migliaia di turisti bloccati

La chiusura dello scalo di Catania, inizialmente programmata fino alle 11:00, verrà prolungata fino alle 18:00 di oggi. L'attività dell'aeroporto di Comiso, invece, sarà sospesa fino alle 11:00. Con più di 200 voli deviati o completamente cancellati, la situazione sta causando disagi a migliaia di turisti anche provenienti dall'estero, che cercano soluzioni alternative spostandosi verso l'aeroporto di Palermo o optando per il treno.

«A causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera è stata disposta la chiusura degli spazi aerei corrispondenti al settore C1 Bis» dichiara la SAC, società che gestisce lo scalo Ibleo e quello di Catania. La società invita inoltre i passeggeri a «verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto».