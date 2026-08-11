169 morti per il terremoto, i dispersi sono 2'700
Nelle ultimissime ore, un uomo è stato tratto in salvo dopo essere rimasto intrappolato tra le macerie di due palazzi crollati
BOGOTÁ - Sale il bilancio delle vittime del terremoto di ieri in Colombia: i morti accertati finora sono almeno 169, secondo l'emittente locale BluRadio. Continuano senza sosta, intanto, le operazioni di ricerca e soccorso degli oltre 2'700 dispersi.
L'Associazione delle capitali colombiane intanto ha aggiornato il bilancio dei danni del terremoto che ha colpito 24 ore fa, circa, il Paese sudamericano, segnalando oltre 900 feriti, 1'575 edifici danneggiati, di cui 61 crollati e 6 aeroporti interessati dal sisma.
Nelle ultimissime ore, un uomo è stato tratto in salvo dopo essere rimasto intrappolato tra le macerie di due palazzi crollati a Torres del Limonar Capri, nella zona sud di Cali.Nell'affannosa ricerca dei dispersi, emerge la cifra di oltre 2'700 persone su cui non si hanno notizie, stando ad Associated Press, che sul suo sito web sottolinea che il dato si riferisce alle comunicazioni fornite nella notte.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!