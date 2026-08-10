Dopo la ciclosporiasi... la salmonella. Dalla stessa azienda

Taylor Farms ha dichiarato che la fonte del focolaio è un produttore di Sinaloa, in Messico, e che l'azienda non si rifornisce più presso di lui.

"I consumatori in possesso di prodotti oggetto di richiamo devono eliminarli immediatamente. È possibile ottenere un rimborso presso il punto vendita in cui è stato effettuato l'acquisto", ha aggiunto l'azienda. Il richiamo riguarda prodotti quali la salsa "pico de gallo", diverse tipologie di guacamole, burrito, panini piccanti e jalapeno freschi a fette.