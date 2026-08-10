Dopo la ciclosporiasi... la salmonella. Dalla stessa azienda
Il colosso alimentare Taylor Farms ha annunciato che toglierà dagli scaffali circa 20 prodotti contenenti peperoncini jalapeno.
WASHINGTON - Dopo aver ritirato l'insalata che ha causato un'epidemia di ciclosporiasi l'azienda alimentare Taylor Farms ha annunciato che toglierà dagli scaffali circa 20 prodotti contenenti peperoncini jalapeno per il rischio salmonella. Lo riportano i media americani.
Il colosso del settore agricolo, che l'anno scorso ha prodotto il 40% di tutti i kit per insalata venduti negli Stati Uniti, ha annunciato il ritiro presso rivenditori come Walmart, Target e Whole Foods in 26 Stati americani. La misura è scattata dopo che Coast Citrus Distributors, fornitore dei peperoncini per l'azienda, aveva a sua volta ritirato i propri jalapeno freschi sempre per il rischio salmonella.
Taylor Farms ha dichiarato che la fonte del focolaio è un produttore di Sinaloa, in Messico, e che l'azienda non si rifornisce più presso di lui.
"I consumatori in possesso di prodotti oggetto di richiamo devono eliminarli immediatamente. È possibile ottenere un rimborso presso il punto vendita in cui è stato effettuato l'acquisto", ha aggiunto l'azienda. Il richiamo riguarda prodotti quali la salsa "pico de gallo", diverse tipologie di guacamole, burrito, panini piccanti e jalapeno freschi a fette.