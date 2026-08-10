Jet privato contro una Panda a Linate, solo un brutto spavento
Un aereo turistico in manovra ha urtato un'auto di servizio nel piazzale dello scalo, senza gravi conseguenze per i protagonisti.
Un aereo turistico in manovra ha urtato un'auto di servizio nel piazzale dello scalo, senza gravi conseguenze per i protagonisti.
MILANO - Un piccolo incidente si è verificato questa mattina nell'area dell'aviazione generale, e cioè dei voli non di linea, dell'aeroporto di Linate a Milano dove un aereo turistico in movimento da una piazzola ha urtato con il muso un'auto di servizio della società di handling dello scalo. Fortunatamente non si registrano feriti.
È accaduto intorno alle 11:20 quando è scattato l'allarme per i soccorsi e i vigili del fuoco, i quali, però non hanno dovuto fare interventi di rilievo. Secondo quanto riferisce l'agenzia ANSA, nell'auto - una Panda - c'era una operatrice in preda a uno stato di forte agitazione.
Due voli in arrivo sono stati dirottati a Orio al Serio e a Malpensa ma l'operatività dello scalo milanese è poi tornata alla normalità dopo circa mezz'ora.