Jet privato contro una Panda a Linate, solo un brutto spavento

È accaduto intorno alle 11:20 quando è scattato l'allarme per i soccorsi e i vigili del fuoco, i quali, però non hanno dovuto fare interventi di rilievo. Secondo quanto riferisce l'agenzia ANSA, nell'auto - una Panda - c'era una operatrice in preda a uno stato di forte agitazione.

Due voli in arrivo sono stati dirottati a Orio al Serio e a Malpensa ma l'operatività dello scalo milanese è poi tornata alla normalità dopo circa mezz'ora.