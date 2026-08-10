Terremoto di magnitudo 7.4, «almeno 20 morti»

Nella capitale del dipartimento di Chocó, Quibdó, la governatrice Nubia Carolina Córdoba ha riferito che diverse persone sono rimaste ferite e che vari edifici hanno riportato danni gravi. «Ci preoccupano le scosse di assestamento», ha scritto sulla piattaforma X.

Il presidente Abelardo de la Espriella, da poco insediato, ha disposto la creazione di un’unità di crisi congiunta a San José del Palmar per coordinare gli interventi e l’assistenza alla popolazione colpita. Ha inoltre chiesto un rapporto dettagliato sulla situazione e sui bisogni più urgenti, annunciando che si recherà personalmente a Pereira.