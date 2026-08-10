Shein riporta la produzione in Cina nonostante i dazi Usa

Nel 2022 Shein ha trasferito la sede principale a Singapore, con l'obiettivo di accreditarsi come gruppo globale e facilitare una quotazione sui mercati occidentali. Tuttavia, dopo il mancato via libera dalle piazze di New York e Londra, il gruppo ha dovuto rivedere i propri piani.

La holding con base a Singapore guarda ora alla Borsa di Hong Kong per una possibile quotazione, rafforzando al contempo la propria presenza produttiva in Cina. Una scelta che riflette le complessità delle catene di approvvigionamento nel contesto delle tensioni commerciali internazionali.