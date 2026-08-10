«Non esiste una soluzione militare per la riapertura di Hormuz»

Secondo quanto riportato oggi dai media iraniani, la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei e il presidente Masoud Pezeshkian hanno avuto un incontro di sette ore per discutere delle sfide che il Paese si trova ad affrontare. Lo scrive Anadolu.

«L'unità e la coesione è stato il consiglio più importante che la Guida Suprema della Rivoluzione ha sottolineato», ha dichiarato Pezeshkian, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale Irna. Ha aggiunto che l'incontro si è concentrato principalmente sui mezzi di sussistenza, l'occupazione e l'alloggio della popolazione, nonché «sui problemi causati dalle sanzioni».