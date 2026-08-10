Auto piomba sulla folla durante una gara: 8 morti
La competizione è stata interrotta, il conducente è in arresto
GIACARTA - Otto persone sono morte e altre nove sono rimaste ferite nella città indonesiana di Kotamobagu, nella provincia di Sulawesi Settentrionale, quando un'auto che partecipava a una gara di velocità è uscita di pista e si è schiantata contro gli spettatori. Lo hanno riferito le autorità locali e lo riporta Anadolu.
L'auto si è schiantata contro gli spettatori dopo aver tagliato il traguardo durante l'evento di domenica, secondo quanto riportato da Kompas Tv. In seguito all'incidente, la gara è stata interrotta e le vittime sono state trasportate in ospedale per ricevere cure mediche, mentre il conducente dell'auto è stato arrestato. All'evento erano iscritte 337 auto. Le autorità stanno indagando sull'incidente per determinarne le cause esatte.
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