Filippine
Almeno 15 morti a causa delle forti piogge
Frane e inondazioni hanno causato vittime e dispersi nelle Filippine, secondo le autorità locali.
Afp
Fonte Ats Ans
Almeno 15 morti a causa delle forti piogge
Frane e inondazioni hanno causato vittime e dispersi nelle Filippine, secondo le autorità locali.
MANILA - Almeno 15 persone sono morte nelle Filippine a causa delle forti piogge monsoniche che hanno colpito il Paese del sud-est asiatico provocando frane e inondazioni.
Lo afferma la polizia, citata dal Philippine Daily Inquirer, aggiungendo che altre 13 persone risultano ferite e sei sono al momento disperse.
Delle 15 persone che hanno perso la vita, almeno quattro sono morte in seguito a una frana nei pressi della città di Baguio. La tragedia è avvenuta domenica notte.
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