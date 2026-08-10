Brasile, Lula allunga su Bolsonaro a meno di due mesi dal voto

Nella rilevazione precedente i due candidati erano rispettivamente al 41% e al 37%. Più distanti gli altri aspiranti alla presidenza: Ronaldo Caiado è al 5%, Renan Santos al 4% e Romeu Zema al 3%. Il sondaggio propone per la prima volta uno scenario di primo turno con 13 candidati, dopo la definizione delle candidature da parte dei partiti. Samara Martins sale al 2%, mentre Augusto Cury e Cabo Daciolo si fermano all’1%. Gli altri cinque candidati restano sotto l’1%.