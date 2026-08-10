Brasile, Lula allunga su Bolsonaro a meno di due mesi dal voto
Sondaggio Nexus: il presidente al 40%, il senatore al 35%. In un eventuale ballottaggio 47% a 44%
BRASILIA - Il presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva consolida il vantaggio su Flavio Bolsonaro a meno di due mesi dal primo turno delle elezioni presidenziali di ottobre. Lo indica un sondaggio commissionato dalla banca Btg all’istituto Nexus, secondo cui Lula raccoglie il 40% delle intenzioni di voto contro il 35% del senatore del Partito liberale, con un distacco di cinque punti.
Nella rilevazione precedente i due candidati erano rispettivamente al 41% e al 37%. Più distanti gli altri aspiranti alla presidenza: Ronaldo Caiado è al 5%, Renan Santos al 4% e Romeu Zema al 3%. Il sondaggio propone per la prima volta uno scenario di primo turno con 13 candidati, dopo la definizione delle candidature da parte dei partiti. Samara Martins sale al 2%, mentre Augusto Cury e Cabo Daciolo si fermano all’1%. Gli altri cinque candidati restano sotto l’1%.
Nel possibile ballottaggio tra Lula e Flavio Bolsonaro, il presidente otterrebbe il 47% contro il 44% del senatore. Lula guadagna un punto rispetto alla settimana precedente, mentre Bolsonaro ne perde uno.
Negli altri confronti ipotizzati, Lula è avanti 46% a 42% contro Ronaldo Caiado e 47% a 40% contro Romeu Zema. Con Renan Santos il presidente prevale 46% a 37%. Il sondaggio conferma inoltre il “tasso di rifiuto” del 49% per Lula e del 52% per Flavio Bolsonaro. La quota di elettori che considera definitiva la propria scelta scende dal 75% al 74%.