Meloni e Frederiksen: «Noi unite dal desiderio di difendere l’Europa»
«Un messaggio congiunto per l’Europa», postato da Giorgia Meloni insieme alla Primo Ministro della Danimarca.
ROMA - Per gestire l'immigrazione clandestina «bisogna realizzare centri di rimpatrio in Paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa. Ci stiamo lavorando con impegno». Lo sostengono la premier italiana Giorgia Meloni e quella danese, Mette Frederiksen, («siamo le uniche due donne a capo di un governo nell’UE») in un «messaggio congiunto all'Europa» sui social.
«Ma questo non basta», sottolineano le due premier, uniche donne in Europa alla guida dei loro Paesi («siamo unite dal nostro desiderio di difendere l’Europa»). «Il rispetto delle nostre leggi deve andare di pari passo con il rispetto dei valori europei. Ciò vale per i migranti illegali, ma anche per i milioni di cittadini stranieri che vivono legalmente nelle nostre Nazioni e in tutta Europa», rimarcano nel messaggio.
«Entrambe siamo orgogliose del patrimonio culturale cristiano dell'Europa e vogliamo proteggerlo. Ci aspettiamo che chi arriva nei nostri Paesi e sceglie di fare dell'Europa la propria casa, rispetti i nostri valori e non cerchi di imporci modelli di vita che non condividiamo».
«Riteniamo - concludono Frederiksen e Meloni - che questa sia la strada giusta per proteggere l'Europa e i nostri valori comuni. E crediamo che milioni di europei condividano questa convinzione.»