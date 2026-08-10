Il drone-bomba di Lipsia fu scoperto quando era già a terra

Come mostrano ora le riprese video, si legge nell'anticipazione del settimanale, il drone giaceva già a terra quando un autista di autobus se ne è accorto, vi ha appoggiato il piede e ha avvisato il personale di sicurezza.



Una dinamica che smentirebbe le precedenti ricostruzioni e in particolare quella secondo cui l'autista dell'autobus avrebbe fatto cadere il velivolo, sospeso nell'aria fra gli Antonov ucraini, con un calcio. Una versione, quest'ultima, continua il settimanale, che era stata riportata, tra gli altri, dal deputato della CDU Detlef Seif.