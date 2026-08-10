Tifone flagella Cina, un milione di sfollati e Shanghai sott'acqua

Secondo quanto ha scritto l'agenzia cinese Xinhua il Centro meteorologico nazionale ha mantenuto l'allerta tifone blu, prevedendo forti venti nelle zone costiere orientali fino a domani pomeriggio. Sono previste piogge intense o estreme in alcune zone della Cina orientale e centrale, con alcune aree della provincia di Hubei che potrebbero registrare precipitazioni fino a 270 mm.

La China Eastern Airlines ha dichiarato che riprenderà i voli per Shanghai, Zhejiang e altre destinazioni in modo "ordinato". Nella città i servizi di trasporto pubblico, compresi molti treni locali, sono stati sospesi. Nella municipalità di Shanghai e nella provincia del Fujian, nella Cina orientale, le autorità hanno completato, rispettivamente, l'evacuazione di oltre 215'000 e quasi 168'000 persone dalle zone ad alto rischio. Molte strade di Shanghai, la seconda città più popolosa del Paese, sono allagate, comprese quelle dei principali centri commerciali. Molte strade nei quartieri suburbani di Jiading e Qingpu intorno al centro città sono rimaste allagate, secondo le dirette condivise dai residenti sui social media.