«L'Iran chiede un risarcimento? Dovrei chiederlo io»

Intanto, la Guida suprema iraniana, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, ha nominato un generale dei Guardiani della Rivoluzione, Ali Abdollahi, capo di stato maggiore delle forze armate iraniane. Lo ha annunciato il suo ufficio in un comunicato. L'ufficiale dei Guardiani della Rivoluzione - il potente esercito ideologico della Repubblica Islamica - comandava in precedenza il quartier generale centrale Khatam al-Anbiya, una struttura interforze di primo piano incaricata di supervisionare e coordinare le operazioni militari.

Dal canto suo, il ministero degli Esteri di Islamabad afferma che i ministri degli Esteri di Pakistan e Iran hanno discusso, in una conversazione telefonica, "i punti salienti dell'accordo di difesa congiunta della Mecca, siglato di recente tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia".