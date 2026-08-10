«L'Iran chiede un risarcimento? Dovrei chiederlo io»
Trump risponde alle richieste iraniane reclamando a sua volta un risarcimento per le vittime degli attacchi attribuiti a Teheran.
WASHINGTON - "L'Iran chiede un risarcimento per i danni subiti durante il conflitto militare degli ultimi cinque mesi nonostante l'argomento non sia mai stato menzionato in nessuno dei nostri negoziati o incontri! Tuttavia, è un'idea interessante, perché ora anch'io pretendo un risarcimento dall'Iran per tutte le persone uccise e gravemente ferite a causa delle loro bombe piazzate lungo le strade e dei numerosi conflitti iniziati sotto la guida del generale Soleimani". Lo scrive Donald Trump su Truth.
Trump ha insistito che vuole un risarcimento da Teheran "per le famiglie delle vittime della USS Cole e di migliaia di altri caduti in combattimento". Inoltre, continua il presidente americano su Truth "un risarcimento dovrebbe essere corrisposto alle famiglie delle centinaia di migliaia di manifestanti innocenti uccisi dall'Iran negli ultimi 50 anni, per non parlare dei 52'000 uccisi negli ultimi cinque mesi. Ho dato istruzioni ai miei rappresentanti di inserire fermamente questa richiesta in qualsiasi futuro negoziato".
Intanto, la Guida suprema iraniana, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, ha nominato un generale dei Guardiani della Rivoluzione, Ali Abdollahi, capo di stato maggiore delle forze armate iraniane. Lo ha annunciato il suo ufficio in un comunicato. L'ufficiale dei Guardiani della Rivoluzione - il potente esercito ideologico della Repubblica Islamica - comandava in precedenza il quartier generale centrale Khatam al-Anbiya, una struttura interforze di primo piano incaricata di supervisionare e coordinare le operazioni militari.
Dal canto suo, il ministero degli Esteri di Islamabad afferma che i ministri degli Esteri di Pakistan e Iran hanno discusso, in una conversazione telefonica, "i punti salienti dell'accordo di difesa congiunta della Mecca, siglato di recente tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia".
Nella dichiarazione, pubblicata su Internet, il dicastero pachistano afferma poi che Ishaq Dar e Abbas Araghchi "hanno discusso degli sviluppi a livello regionale e internazionale, concentrandosi in particolare sull'evoluzione della situazione nella regione" e su quelli che definisce "gli sforzi volti a promuovere la pace e la stabilità".