Almeno 80 morti ed è allerta per il vulcano

Secondo quanto si osserva dalle immagini televisive sono collassati almeno quattro piani di un settore dell'ospedale. «Il crollo interessa il 30% della struttura e in particolare l'ala pediatrica e di terapia intensiva», ha confermato il dr. Irne Torres a Radio Caracol, parlando di «un dramma nel dramma» provocato dal sisma. «Non possiamo ricevere altri pazienti e abbiamo bisogno di sangue, il 100% dei ricoverati sono stati sfollati nei giardini perché l'intera struttura è danneggiata, si tratta di un'emergenza assoluta», ha aggiunto.