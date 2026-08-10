Fino a 4 ore di caldo estremo in più al giorno entro il 2100

PECHINO - Fino a quattro ore di caldo estremo in più al giorno entro la fine del secolo. È lo scenario delineato da uno studio pubblicato sulla rivista Nature Climate Change, che analizza l’impatto delle elevate emissioni di gas serra a livello globale. Il quadro più critico, basato sul continuo uso massiccio di combustibili fossili, indica un aumento significativo delle ore più torride della giornata, con conseguenze soprattutto per le nuove generazioni e per i Paesi a basso e medio reddito.