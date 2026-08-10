Il caldo anticipa la raccolta delle mele in Valtellina
I primi stacchi riguardano la varietà Gala e saranno seguiti da Golden Delicious, Stark Delicious e dalle altre tipologie.
SONDRIO - Scatta in Lombardia la raccolta delle mele, in anticipo a causa del caldo delle ultime settimane. Lo rende noto la maggiore associazione in difesa dell'agricoltura regionale (Coldiretti), quando le prime operazioni sono già al nastro di partenza in Valtellina, la culla dei pomi lombardi.
I primi stacchi - continua Coldiretti Lombardia - riguardano la varietà Gala e saranno seguiti, da metà settembre, da Golden Delicious, Stark Delicious e dalle altre tipologie. Per evitare il rischio di scottature sui frutti appena raccolti e tutelare la salute dei lavoratori le operazioni nei frutteti si concentrano nella prima parte della giornata.
"Quest'anno - spiega Sandro Bambini, produttore di mele e presidente di Coldiretti Sondrio - ci aspettiamo frutti di qualità ma con una pezzatura più piccola per via del grande caldo. Con temperature sopra i 30 gradi per periodi prolungati, infatti, le piante vanno in autoprotezione e questo rallenta la crescita dei frutti".
In Lombardia - precisa la Coldiretti - si coltivano mele su circa 1'200 ettari, oltre il 60% in provincia di Sondrio, dove si produce la Mela Valtellina Igp, una delle sei tipologie di mele italiane a denominazione d'origine riconosciute dalla Ue. Le mele - ricorda Coldiretti - sono il frutto più consumato dagli italiani ma anche quello più esportato in tutto il mondo. Nel 2025 le vendite all'estero dei pomi made in Italy hanno superato in quantità il miliardo di chili.