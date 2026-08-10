Il caldo anticipa la raccolta delle mele in Valtellina

I primi stacchi - continua Coldiretti Lombardia - riguardano la varietà Gala e saranno seguiti, da metà settembre, da Golden Delicious, Stark Delicious e dalle altre tipologie. Per evitare il rischio di scottature sui frutti appena raccolti e tutelare la salute dei lavoratori le operazioni nei frutteti si concentrano nella prima parte della giornata.