Cerca e trova immobili
Segnalaci
CILE

Di Caprio attacca il governo cileno ed Enel: «La nuova linea minaccia la rana Pehuenche»

L'attore e attivista chiede di valutare soluzioni alternative per salvaguardare una specie a rischio unico al mondo.
Di Caprio attacca il governo cileno ed Enel: «La nuova linea minaccia la rana Pehuenche»
Imago
Fonte Ats Ans
di Redazione
Di Caprio attacca il governo cileno ed Enel: «La nuova linea minaccia la rana Pehuenche»
L'attore e attivista chiede di valutare soluzioni alternative per salvaguardare una specie a rischio unico al mondo.

SANTIAGO DEL CILE - Leonardo DiCaprio ha chiesto al governo cileno di rivedere il nuovo progetto di interconnessione elettrica tra il Cile e l'Argentina perché, a suo avviso, rischierebbe di far estinguere un tipo di rana, la Pehueneche, che vive solo nell'habitat interessato dall'opera. Si tratta di una infrastruttura dell'Enel che prevede una linea di trasmissione elettrica a 500 kV e che nelle prossime ore sarà all'esame finale del governo. La società italiana, tuttavia, ricorda in una nota di aver sempre agito "in conformità alla normativa vigente", assicurando che "continuerà a collaborare con le autorità, fornendo tutta la documentazione e gli approfondimenti tecnici e ambientali che dovessero essere richiesti". "L'interconnessione Los Cóndores-Río Diamante - sottolinea Enel - attualmente in fase di studio e valutazione ambientale, è un'iniziativa finalizzata a rafforzare l'integrazione energetica tra Cile e Argentina che mira a contribuire a una maggiore sicurezza e resilienza dei sistemi elettrici di entrambi i Paesi, promuovendo una più ampia integrazione delle energie rinnovabili. Nell'ambito del processo di valutazione, tutti gli aspetti ambientali, territoriali e patrimoniali, inclusi quelli relativi agli ecosistemi, al patrimonio archeologico e geologico, nonché alle attività economiche e ricreative, sono stati analizzati, integrati e affrontati in conformità alla normativa vigente e alle richieste formulate dalle autorità competenti durante l'iter autorizzativo. Enel continuerà a collaborare con le autorità, fornendo tutta la documentazione e gli approfondimenti tecnici e ambientali che dovessero essere richiesti", conclude la società italiana.

Ma secondo l'attore, "ci sono meno di 1.000 rane Pehuenche dal petto spinoso che vivono in questa zona". "Lunedì 10 agosto il governo cileno potrebbe approvare un piano catastrofico per distruggere il cuore del loro unico habitat conosciuto". DiCaprio ha spiegato che l'anfibio è "criticamente in pericolo" e "non abita in nessun altro luogo del pianeta se non nella Valle del Pehuenche, nelle alte Ande del Cile e dell'Argentina". "Ora - prosegue la star - questa specie si trova ad affrontare una delle sue minacce più grandi: un progetto binazionale di trasmissione elettrica che lo porterebbe sull'orlo dell'estinzione".

L'attore non chiede di bloccare del tutto l'opera ma che venga spostata "in un luogo dove non metta in pericolo una specie criticamente in pericolo". "Proteggere questa specie significa proteggere un intero ecosistema vitale per la biodiversità, le risorse d'acqua dolce e la resilienza climatica", ha aggiunto. Con lui anche la comunità locale, degli scienziati, dei tour operator e persino alcune autorità locali, come il deputato di Evópoli Jorge Guzmán. "Stiamo parlando di grandi piloni ad alta tensione che attraverserebbero un luogo unico per turismo, sport, natura... La nostra catena montuosa non è terra vuota e non è negoziabile," dice Guzman sui social.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
ambienteargentinabiodiversitàcileenelenergie rinnovabiliinterconnessione elettricaleonardo dicapriorana pehuenche
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Famiglia torna dalle vacanze e scopre di non avere più una casa
LIVE
VAUD
2 gior
24
103

Famiglia torna dalle vacanze e scopre di non avere più una casa

Auto contro camper sulla A2: il bilancio è di sette feriti
LIVE
MEZZOVICO
2 gior
23

Auto contro camper sulla A2: il bilancio è di sette feriti

Leggeva un libro mentre guidava il treno: il licenziamento è confermato
LIVE
SVIZZERA
21 ore
18
68

Leggeva un libro mentre guidava il treno: il licenziamento è confermato

Guadagna 11’000 franchi al mese...ma alla fine gliene restano 375
LIVE
SVIZZERA
14 ore
119

Guadagna 11’000 franchi al mese...ma alla fine gliene restano 375

«Ci siamo sentiti abbandonati»: ora parla la polizia
LIVE
MEZZOVICO-VIRA
1 gior

«Ci siamo sentiti abbandonati»: ora parla la polizia

Traffico ancora bloccato sulla A2, automobilisti in strada e tanta frustrazione
LIVE
MEZZOVICO
2 gior
101

Traffico ancora bloccato sulla A2, automobilisti in strada e tanta frustrazione

Incidente in scooter per il deputato leghista Andrea Censi: positivo all’alcol test
LIVE
MEZZOVICO-VIRA
2 gior
123
255

Incidente in scooter per il deputato leghista Andrea Censi: positivo all’alcol test

I cinesi si prendono la "nostra" Mammut: «Siamo Davide contro diversi Golia»
LIVE
ARGOVIA
1 gior
24
138

I cinesi si prendono la "nostra" Mammut: «Siamo Davide contro diversi Golia»

Tamponamento sull’A2, dal camper spagnolo sbalza fuori Nino: «Aiutateci a ritrovarlo»
LIVE
MEZZOVICO-VIRA
1 gior
54
204

Tamponamento sull’A2, dal camper spagnolo sbalza fuori Nino: «Aiutateci a ritrovarlo»

Grave incidente sulla A2: il conducente dell'auto rischia la vita
LIVE
MEZZOVICO
2 gior
17

Grave incidente sulla A2: il conducente dell'auto rischia la vita

Alcol test positivo per il granconsigliere Censi: c'è la recidiva
LIVE
CANTONE
2 gior
167

Alcol test positivo per il granconsigliere Censi: c'è la recidiva

Nino è stato ritrovato
LIVE
CANTONE
17 ore
74
504

Nino è stato ritrovato

Esce di strada e si rovescia in un prato: due feriti a Gerra Verzasca
LIVE
VERZASCA
1 gior
20
41

Esce di strada e si rovescia in un prato: due feriti a Gerra Verzasca

Fugge durante un controllo: nella borsa droga e un’arma ad aria compressa
LIVE
MURALTO
2 gior
15
47

Fugge durante un controllo: nella borsa droga e un’arma ad aria compressa

La canicola rimette la quarta
LIVE
CANTONE
22 ore

La canicola rimette la quarta

Cade dalla parete rocciosa mentre cercava funghi: la sua vita è in pericolo
LIVE
ACQUAROSSA
21 ore
5

Cade dalla parete rocciosa mentre cercava funghi: la sua vita è in pericolo

Troppo caldo anche a 3'600 metri: chiude il rifugio vicino al Bernina
LIVE
GRIGIONI
2 gior
6

Troppo caldo anche a 3'600 metri: chiude il rifugio vicino al Bernina

Due morti dopo lo schianto frontale
LIVE
GRIGIONI
22 ore

Due morti dopo lo schianto frontale

Esibizionista nel sottopassaggio della stazione
LIVE
SANT'ANTONINO
2 gior
47
99

Esibizionista nel sottopassaggio della stazione

«Davvero servono ore e ore per riaprire un’autostrada?»
LIVE
CANTONE
1 gior
63

«Davvero servono ore e ore per riaprire un’autostrada?»

Entra nel lago per nuotare, viene ritrovato mentre galleggia privo di vita
LIVE
BERNA
1 gior

Entra nel lago per nuotare, viene ritrovato mentre galleggia privo di vita

Mezzi nudi per strada
LIVE
CANTONE
3 ore
54
65

Mezzi nudi per strada

A2 ancora al collasso: «Il Ticino non può essere ostaggio del traffico di transito»
LIVE
CANTONE
1 gior
21

A2 ancora al collasso: «Il Ticino non può essere ostaggio del traffico di transito»

Murati vivi in casa, senza cibo né acqua: la polizia soccorre due bimbi di 8 e 11 anni
LIVE
ZURIGO
12 ore
12
108

Murati vivi in casa, senza cibo né acqua: la polizia soccorre due bimbi di 8 e 11 anni

Una spiegazione che non convince chi è rimasto bloccato per ore
LIVE
MEZZOVICO-VIRA
16 ore
72
132

Una spiegazione che non convince chi è rimasto bloccato per ore

Un caldo sbriciola-record
LIVE
CANTONE
2 gior
6
31

Un caldo sbriciola-record

«Non c'è scusa per i morti di caldo in Svizzera»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
12
56

«Non c'è scusa per i morti di caldo in Svizzera»

«La Svizzera non ha un esercito, la Svizzera è un esercito»
LIVE
CHRISTIAN TRESOLDI
2 gior
14
89

«La Svizzera non ha un esercito, la Svizzera è un esercito»

Le folli richieste di un (esoso) Alonso per restare all'Aston Martin
LIVE
FORMULA 1
2 gior
5
28

Le folli richieste di un (esoso) Alonso per restare all'Aston Martin

Fumo a bordo, volo Swiss costretto a fare dietrofront nel bel mezzo dell'Atlantico
LIVE
SVIZZERA
1 gior
7
29

Fumo a bordo, volo Swiss costretto a fare dietrofront nel bel mezzo dell'Atlantico

L’Hotel De La Paix ha un nuovo proprietario
LIVE
LUGANO
1 gior
1

L’Hotel De La Paix ha un nuovo proprietario

Hai un tesoro di cellulari nel cassetto?
LIVE
SVIZZERA
3 ore
2
4

Hai un tesoro di cellulari nel cassetto?

«Troviamoci per ricordare Guccini», e nel parco arriva una piccola folla
LIVE
MENDRISIO
22 ore
2
54

«Troviamoci per ricordare Guccini», e nel parco arriva una piccola folla

L'apicoltrice ticinese... allergica alle api
LIVE
BELLINZONA
1 gior
3

L'apicoltrice ticinese... allergica alle api

Messi, lutto tremendo: morto papà Jorge
LIVE
ROSARIO
2 gior
5

Messi, lutto tremendo: morto papà Jorge

Incendio in Valle Verzasca, in fumo quasi tre ettari di bosco
LIVE
LAVERTEZZO
12 ore
3
50

Incendio in Valle Verzasca, in fumo quasi tre ettari di bosco

Il suo yacht non soccorre un'imbarcazione alla deriva: bufera su Mark Zuckerberg
LIVE
STATI UNITI
1 gior
6

Il suo yacht non soccorre un'imbarcazione alla deriva: bufera su Mark Zuckerberg

Un figlio fa esplodere in cielo un "Arcobaleno" di emozioni
LIVE
CANTONE
2 gior
1

Un figlio fa esplodere in cielo un "Arcobaleno" di emozioni

Notti tropicali da record a Lugano, «quest'anno supereremo le 50»
LIVE
CANTONE
2 gior
26
64

Notti tropicali da record a Lugano, «quest'anno supereremo le 50»

Sbaglia l’atterraggio e finisce su una pianta
LIVE
VAL MARA
1 gior
7
48

Sbaglia l’atterraggio e finisce su una pianta

Mette la retromarcia e travolge deliberatamente un gruppo di ciclisti: quattro feriti
LIVE
ITALIA
2 gior
20

Mette la retromarcia e travolge deliberatamente un gruppo di ciclisti: quattro feriti

L'esperto spiega come guardare l'eclissi senza rischi per gli occhi
LIVE
CANTONE
3 gior
4
21

L'esperto spiega come guardare l'eclissi senza rischi per gli occhi

Malore in vacanza, "Lady Gucci" finisce in ospedale
LIVE
ITALIA
2 gior
15

Malore in vacanza, "Lady Gucci" finisce in ospedale

«Ho studiato veterinaria, ora me ne pento», capita a una laureata su tre
LIVE
SVIZZERA
4 gior
24
52

«Ho studiato veterinaria, ora me ne pento», capita a una laureata su tre

Il consiglio della polizia: «Date del lei a chi vi minaccia con un coltello»
LIVE
BERNA
1 gior
35

Il consiglio della polizia: «Date del lei a chi vi minaccia con un coltello»

Incendio sul Lago di Garda: oltre 200 persone evacuate
LIVE
ITALIA
2 gior
1
16

Incendio sul Lago di Garda: oltre 200 persone evacuate

Dal Ticino all'Odissea: «Il segreto? Saper far tesoro dei “no”»
LIVE
CANTONE
1 gior
3
27

Dal Ticino all'Odissea: «Il segreto? Saper far tesoro dei “no”»

«Non voglio che mi filmino il sedere»
LIVE
ATLETICA
11 ore
19
98

«Non voglio che mi filmino il sedere»

Scomparso a Verdasio: ricerche per il 67enne Jürg Morger
LIVE
CANTONE
2 gior
1
10

Scomparso a Verdasio: ricerche per il 67enne Jürg Morger

Edifici Minergie, «alcuni non più in grado di affrontare il nuovo caldo»
LIVE
CANTONE
23 ore
20
86

Edifici Minergie, «alcuni non più in grado di affrontare il nuovo caldo»

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Trump firma un ordine esecutivo che mette a rischio vaccini su bambini
LIVE
STATI UNITI
12 ore
2
57

Trump firma un ordine esecutivo che mette a rischio vaccini su bambini

Dopo la ciclosporiasi... la salmonella. Dalla stessa azienda
LIVE
STATI UNITI
14 ore
4
16

Dopo la ciclosporiasi... la salmonella. Dalla stessa azienda

Oltre 110 morti ed è allerta per il vulcano
LIVE
COLOMBIA
14 ore
14

Oltre 110 morti ed è allerta per il vulcano

«L'Iran chiede un risarcimento? Dovrei chiederlo io»
LIVE
STATI UNITI
14 ore
2
39

«L'Iran chiede un risarcimento? Dovrei chiederlo io»

Fiumi europei in secca record: allarme su cambiamenti climatici
LIVE
EUROPA
14 ore
3
13

Fiumi europei in secca record: allarme su cambiamenti climatici

Tifone flagella Cina, un milione di sfollati e Shanghai sott'acqua
LIVE
DAL MONDO
15 ore
7

Tifone flagella Cina, un milione di sfollati e Shanghai sott'acqua

Terremoto in Colombia, strade interrotte e danni a infrastrutture
LIVE
COLOMBIA
15 ore
3

Terremoto in Colombia, strade interrotte e danni a infrastrutture

Il caldo anticipa la raccolta delle mele in Valtellina
LIVE
ITALIA
16 ore
8

Il caldo anticipa la raccolta delle mele in Valtellina

Fino a 4 ore di caldo estremo in più al giorno entro il 2100
LIVE
CLIMA
16 ore
2
18

Fino a 4 ore di caldo estremo in più al giorno entro il 2100

«Non esiste una soluzione militare per la riapertura di Hormuz»
LIVE
MEDIO ORIENTE
17 ore
17

«Non esiste una soluzione militare per la riapertura di Hormuz»