Di Caprio attacca il governo cileno ed Enel: «La nuova linea minaccia la rana Pehuenche»

SANTIAGO DEL CILE - Leonardo DiCaprio ha chiesto al governo cileno di rivedere il nuovo progetto di interconnessione elettrica tra il Cile e l'Argentina perché, a suo avviso, rischierebbe di far estinguere un tipo di rana, la Pehueneche, che vive solo nell'habitat interessato dall'opera. Si tratta di una infrastruttura dell'Enel che prevede una linea di trasmissione elettrica a 500 kV e che nelle prossime ore sarà all'esame finale del governo. La società italiana, tuttavia, ricorda in una nota di aver sempre agito "in conformità alla normativa vigente", assicurando che "continuerà a collaborare con le autorità, fornendo tutta la documentazione e gli approfondimenti tecnici e ambientali che dovessero essere richiesti". "L'interconnessione Los Cóndores-Río Diamante - sottolinea Enel - attualmente in fase di studio e valutazione ambientale, è un'iniziativa finalizzata a rafforzare l'integrazione energetica tra Cile e Argentina che mira a contribuire a una maggiore sicurezza e resilienza dei sistemi elettrici di entrambi i Paesi, promuovendo una più ampia integrazione delle energie rinnovabili. Nell'ambito del processo di valutazione, tutti gli aspetti ambientali, territoriali e patrimoniali, inclusi quelli relativi agli ecosistemi, al patrimonio archeologico e geologico, nonché alle attività economiche e ricreative, sono stati analizzati, integrati e affrontati in conformità alla normativa vigente e alle richieste formulate dalle autorità competenti durante l'iter autorizzativo. Enel continuerà a collaborare con le autorità, fornendo tutta la documentazione e gli approfondimenti tecnici e ambientali che dovessero essere richiesti", conclude la società italiana.