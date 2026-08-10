Trump firma un ordine esecutivo che mette a rischio vaccini su bambini

Ma per gli esperti medici la singola dose MMR si è dimostrata sicura ed efficace, mentre suddividerla potrebbe esporre i bambini più a lungo al rischio di malattie pericolose. Inoltre i vaccini per altre malattie, tra cui epatite A e B e malattia meningococcica, sarebbero raccomandati solo per bambini ad alto rischio o sulla base di una decisione condivisa tra genitori e medici. Anche i vaccini contro l'influenza e il coronavirus rientrerebbero in questa categoria. Sono generalmente i singoli Stati, e non il governo federale, a stabilire i requisiti di vaccinazione per i bambini. E molti Stati hanno già dichiarato che seguiranno le raccomandazioni dell'amministrazione ma si affideranno a quelle dell'American Academy of Pediatrics e di altre importanti organizzazioni mediche.

Dal canto suo, Pete Hegseth ha annunciato che la principale base aerea della South Carolina è stata ribattezzata in onore del senatore repubblicano Lindsey Graham. «Spetta a noi proseguire l'opera del senatore Graham: il rafforzamento delle nostre forze armate e l'impegnativo compito di difendere questa nazione», ha dichiarato il capo del Pentagono durante la cerimonia di inaugurazione della "Joint Base Lindsey Graham" a Charleston.