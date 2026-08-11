Harvey Nichols in bancarotta «entro un anno»: traballa la catena del lusso

A lanciare l'allarme, secondo indicazioni raccolte dal giornale, sono stati negli ultimi giorni gli stessi vertici della proprietà, controllata dal 1991 da Dickson Poon, holding commerciale con base a Hong Kong, che temono di rimanere con le casse vuote nel giro di alcuni mesi: epilogo potenzialmente fatale per i circa 1200 dipendenti attuali. Dickson Poon ha messo in vendita nel giugno scorso la catena - ribattezzata familiarmente «Harvey Nicks» dalla sua clientela - ricevendo un'offerta di acquisto da 40 milioni di sterline da parte di Mike Ashley, miliardario britannico fondatore di Frasers Group e Sport Direct (grandi magazzini di articoli sportivi) e in passato patron anche della squadra di calcio del Newcastle. Ma finora la trattativa non è approdata ad alcuna conclusione.