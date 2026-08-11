Terremoto: i morti sono 132, ma molti potrebbero essere sotto le macerie
Nella sola Cali sono 188 i dispersi
Nella sola Cali sono 188 i dispersi
BOGOTÁ - È ancora provvisorio e in costante aggiornamento il bilancio delle vittime della devastante scossa di terremoto di magnitudo 7.4 che lunedì ha colpito la Colombia.
Il presidente appena insediato Abelardo de la Espriella ha comunicato, nel corso di una riunione di crisi, la morte di 111 persone. Nella notte di martedì, tuttavia, l'associazione colombiana Asocapitales - che riunisce le principali città del paese - ha aggiornato il conteggio a 132 morti e centinaia di feriti. Un numero destinato a crescere sensibilmente.
Nella regione colpita, a ovest del paese, il sisma ha seminato distruzione intorno all'epicentro, nei pressi di San José del Palmar: numerosi edifici sono crollati o hanno subito gravi danni, e sotto le macerie si teme siano ancora intrappolate molte persone. Nella sola Cali, metropoli situata a sud dell'epicentro, risultano disperse 188 persone, ha dichiarato De la Espriella durante una conferenza stampa sul posto nella serata di lunedì. «Ora tutte le nostre forze si concentreranno su questo».
Gestione della crisi: prima sfida per il nuovo presidente
Oltre a Cali, anche Pereira e Manizales sono state duramente colpite. Pereira registra il tributo più pesante: secondo le ultime informazioni dell'amministrazione comunale, i morti sono finora 66. Undici persone risultano disperse e 53 sono considerate sepolte, come riportato in un post sulla piattaforma X. Cinquantotto edifici sono crollati completamente. A Cali, De la Espriella ha quantificato il bilancio in 35 morti e circa 700 feriti. Tre cliniche e una quarantina di edifici sono stati rasi al suolo.
Anche l'aeroporto della città, ai margini della grande zona di coltivazione del caffè Eje Cafetero, funziona solo in modo limitato. Cali, nota per le sue numerose scuole di salsa, è una meta turistica molto apprezzata anche dai visitatori europei. Governo e autorità locali hanno mobilitato tutte le risorse disponibili e stanno collaborando, nonostante le divergenze politiche, ha aggiunto De la Espriella.
Per il politico di destra, che prima della sua elezione poteva contare sull'appoggio del presidente USA Donald Trump, la catastrofe naturale rappresenta il primo grande banco di prova. «La priorità è il salvataggio delle persone sepolte sotto le macerie», ha dichiarato il capo di Stato, che ha visitato una dopo l'altra le città più colpite. Il suo governo ha dichiarato lo stato di emergenza.
Scosse avvertite anche nei paesi viciniIl terremoto si è verificato lunedì mattina alle 7.34 ora locale nei pressi di San José del Palmar, nel Dipartimento del Chocó, nella parte occidentale del paese, a una profondità di circa 103 chilometri, secondo il Servizio Geologico colombiano.
Numerose scosse di assestamento sono state registrate nelle ore successive. Le vibrazioni sono state avvertite anche nella capitale Bogotá, più a est, e nelle città di Medellín, Popayán e Armenia. Il sisma è stato percepito persino in Ecuador, Venezuela e Panama.
«Non ho mai vissuto un terremoto così qui»Nelle strade le auto oscillavano, i vetri tintinnavano e le persone si riversavano fuori dalle case in preda al panico. «All'inizio pensavo fosse qualcosa di leggero. Ma quando è diventato sempre più forte e non finiva, ho pensato che saremmo morti», ha raccontato una donna di Manizales all'emittente "La FM", rivivendo il momento del sisma.
«Una parte del tetto di casa mia è crollata e i muri si sono crepati», racconta Juan Bernal dalla città di Armenia. Anche a Bogotá, distante diverse centinaia di chilometri dall'epicentro, la scossa è stata avvertita con chiarezza: «Tutto l'appartamento, tutto l'edificio ha oscillato. Un terremoto così non l'ho mai vissuto qui», ha riferito Kristin Wesemann della Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS).
I residenti scavano tra le macerie
«Qui abbiamo un edificio di quattro piani completamente crollato. Siamo già riusciti a estrarre vive tre persone», ha dichiarato a Cali il capo dei pompieri in servizio nel quartiere La Alameda all'emittente "Caracol". Numerosi residenti si sono uniti ai soccorritori nella ricerca delle vittime tra le macerie. La rete elettrica, le linee telefoniche e le altre infrastrutture di comunicazione risultano gravemente compromesse. Secondo il presidente, sei aeroporti sono attualmente chiusi al traffico aereo commerciale a causa dei danni subiti. Anche la cattedrale di Manizales ha riportato gravi danni.
Esperti: nessun collegamento con i forti terremoti in VenezuelaIl terremoto in Colombia ha inevitabilmente richiamato alla memoria le violente scosse che hanno colpito il vicino Venezuela poche settimane fa. Il 24 giugno, due terremoti di magnitudo 7,2 e 7,5 avevano scosso il nord del paese nel giro di pochi secondi, causando migliaia di vittime.
Il Servizio Geologico colombiano (SGC), tuttavia, esclude qualsiasi collegamento tra i due eventi. I terremoti sono stati provocati dal movimento di placche tettoniche differenti: in Venezuela era coinvolta la placca caraibica, in Colombia la placca di Nazca, al largo della costa pacifica.
Precedenti terremoti in ColombiaIl terremoto più violento registrato in precedenza risaliva al 1958, al largo della costa tra Ecuador e Colombia, con una magnitudo di 7,6. Secondo il Servizio Geologico, in quell'occasione persero la vita solo 15 persone. Nel 1999, invece, un sisma di magnitudo 6,1 devastò la città di Armenia e i comuni circostanti, causando oltre mille morti.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!