Terremoto: i morti sono 132, ma molti potrebbero essere sotto le macerie

Nella regione colpita, a ovest del paese, il sisma ha seminato distruzione intorno all'epicentro, nei pressi di San José del Palmar: numerosi edifici sono crollati o hanno subito gravi danni, e sotto le macerie si teme siano ancora intrappolate molte persone. Nella sola Cali, metropoli situata a sud dell'epicentro, risultano disperse 188 persone, ha dichiarato De la Espriella durante una conferenza stampa sul posto nella serata di lunedì. «Ora tutte le nostre forze si concentreranno su questo».

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Oltre a Cali, anche Pereira e Manizales sono state duramente colpite. Pereira registra il tributo più pesante: secondo le ultime informazioni dell'amministrazione comunale, i morti sono finora 66. Undici persone risultano disperse e 53 sono considerate sepolte, come riportato in un post sulla piattaforma X. Cinquantotto edifici sono crollati completamente. A Cali, De la Espriella ha quantificato il bilancio in 35 morti e circa 700 feriti. Tre cliniche e una quarantina di edifici sono stati rasi al suolo.