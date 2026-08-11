REPUBBLICA DEMOCRATICA CONGO
Ebola ha mietuto oltre 2000 vittime
L'epidemia è scoppiata a metà dello scorso mese di maggio
AFP
Fonte Ats Dpa
Ebola ha mietuto oltre 2000 vittime
L'epidemia è scoppiata a metà dello scorso mese di maggio
KINSHASA - Nella Repubblica Democratica del Congo l'epidemia di Ebola ha superato la soglia delle 2.000 vittime: il bilancio ufficiale comunicato dal Ministero dell'Informazione del Paese parla di 2.011 morti.
L'epidemia della malattia infettiva, altamente contagiosa, era stata dichiarata a metà maggio.
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