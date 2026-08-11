Cinque scout francesi in difficoltà sul San Primo, intervengono i soccorritori

Una delle ragazze, in stato di forte ansia e iperventilazione, è stata presa in carico dall'elisoccorso del 118. Gli altri quattro componenti del gruppo sono invece stati recuperati e trasportati a valle dall'elicottero dei Vigili del fuoco.

Le operazioni, concluse intorno alle 21, hanno permesso di riportare a valle anche due tecnici del Soccorso alpino impegnati nell'intervento e un altro escursionista che si era fermato per aiutare i soccorritori.