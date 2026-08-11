Cinque scout francesi in difficoltà sul San Primo, intervengono i soccorritori
Una ragazza, in stato di forte ansia e iperventilazione, è stata presa in carico dall'elisoccorso del 118.
Una ragazza, in stato di forte ansia e iperventilazione, è stata presa in carico dall'elisoccorso del 118.
VELESO - Intervento dei soccorritori nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 10 agosto, sul Monte San Primo, nel territorio di Veleso (Como), per cinque scout francesi che si erano trovati in difficoltà nel bosco.
L'allarme è stato lanciato al 118. Sul posto sono intervenuti una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Canzo e l'elicottero Drago 153, decollato dal nucleo di Malpensa, insieme al personale del soccorso sanitario e al CNSAS.
Una delle ragazze, in stato di forte ansia e iperventilazione, è stata presa in carico dall'elisoccorso del 118. Gli altri quattro componenti del gruppo sono invece stati recuperati e trasportati a valle dall'elicottero dei Vigili del fuoco.
Le operazioni, concluse intorno alle 21, hanno permesso di riportare a valle anche due tecnici del Soccorso alpino impegnati nell'intervento e un altro escursionista che si era fermato per aiutare i soccorritori.