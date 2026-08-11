Maltrattamenti in un asilo nido: arrestate la titolare e un'educatrice

Le indagini, coordinate dalla Procura di Monza e avviate lo scorso aprile, hanno portato alla luce gravi episodi ai danni di bambini di età compresa tra pochi mesi e tre anni. All'interno della struttura si sarebbero verificate sistematiche carenze nell'accudimento, un'inadeguata somministrazione di cibo e bevande e, in alcuni casi, il ricorso a punizioni degradanti e a metodi educativi denigratori e coercitivi.