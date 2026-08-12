Traghetto in fiamme tra Bali e Lombok: soccorsi oltre 100 passeggeri
La «Putri Yasmin» ha preso fuoco durante la traversata. Nessuna vittima segnalata, ancora da chiarire se vi siano feriti.
La «Putri Yasmin» ha preso fuoco durante la traversata. Nessuna vittima segnalata, ancora da chiarire se vi siano feriti.
DENPASAR - Un traghetto ha preso fuoco nelle prime ore del mattino mentre attraversava lo stretto tra le isole indonesiane di Bali e Lombok. La «Putri Yasmin» era partita dalla città portuale balinese di Padang Bai ed era diretta a Lembar quando a bordo è scoppiato l'incendio.
Secondo Heri Wiyanto, capo dell'autorità portuale, a bordo si trovavano 131 persone: 114 passeggeri e 17 membri dell'equipaggio. È scattata una vasta operazione di soccorso, con l'invio di diverse navi e di un elicottero. Le persone a bordo sarebbero state evacuate e finora non si segnalano vittime. Non è ancora chiaro se vi siano feriti né se tra i passeggeri vi fossero cittadini stranieri.
Le immagini diffuse dall'emittente Metro TV mostrano passeggeri con i giubbotti di salvataggio e alcune persone a bordo delle scialuppe del traghetto. Le operazioni di soccorso sono state complicate dal forte vento, dal fumo denso e dal mare agitato. Un portavoce dell'unità navale indonesiana a Lombok ha inoltre riferito che il traghetto aveva perso la corrente, era finito in secca e non era più in grado di muoversi.
Resta da accertare la causa dell'incendio. Secondo alcuni media locali, il rogo potrebbe essere partito da un camion a bordo, ma al momento non vi è alcuna conferma ufficiale.
La tratta Padang Bai-Lembar è utilizzata anche dai turisti che viaggiano tra Bali e Lombok. All'inizio di agosto un altro traghetto, con più di 270 persone a bordo, aveva preso fuoco durante un viaggio da Giava a Sulawesi, causando diversi morti e decine di dispersi. Nel luglio dello scorso anno, invece, un traghetto tra Giava e Bali era affondato: quasi 20 persone erano morte e altre 16 risultano tuttora disperse.