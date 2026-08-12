Traghetto in fiamme tra Bali e Lombok: soccorsi oltre 100 passeggeri

Secondo Heri Wiyanto, capo dell'autorità portuale, a bordo si trovavano 131 persone: 114 passeggeri e 17 membri dell'equipaggio. È scattata una vasta operazione di soccorso, con l'invio di diverse navi e di un elicottero. Le persone a bordo sarebbero state evacuate e finora non si segnalano vittime. Non è ancora chiaro se vi siano feriti né se tra i passeggeri vi fossero cittadini stranieri.