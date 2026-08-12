Droni in azione: attacchi e vittime tra Novorossiysk e Crimea

I residenti di Novorossiysk hanno riferito di ripetute esplosioni mentre le difese aeree russe hanno tentato di respingere l'attacco, secondo quanto riportato dal Kyiv Independent. I media statali russi hanno riferito che i detriti dei droni hanno colpito sei edifici residenziali, un edificio commerciale e un cantiere a Novorossiysk, causando vittime. Il numero delle vittime non è stato al momento reso noto.