Trump: «Nessuna carenza di missili, abbiamo ampie scorte»
Le dichiarazioni del presidente Usa arrivano mentre i media riportano allarme per le scorte di armi nel contesto delle tensioni internazionali.
WASHINGTON - Donald Trump ha ribadito che gli Usa «non hanno alcuna carenza nelle scorte di missili, abbiamo ampie scorte». In un'intervista preregistrata con l'emittente di destra Real America's Voice, il tycoon ha affermato che il motivo della eventuale «diminuzione delle nostre munizioni è che Joe Biden ha fornito 300 miliardi di dollari in aiuti all'Ucraina».
«Parlano di munizioni. Siamo a posto con le munizioni. Ma il motivo per cui potrebbero essere diminuite è che lui (Biden) ne ha fornite per un valore di 300 miliardi di dollari all'Ucraina», ha detto Trump, mentre i media Usa continuano a riferire di scorte di armi americane erano scese ai minimi storici nel contesto del conflitto con l'Iran. Le notizie riguardano i missili per la difesa aerea Patriot, gli intercettori Thaad e i missili a lungo raggio Atacms e PrSM.