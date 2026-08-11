Il Libano cancella la pena capitale: è il primo paese arabo

In questo senso va letta la decisione di Hezbollah e del suo alleato cristiano della Corrente Patriottica Libera, fondato dall'ex presidente maronita Michel Aoun, di votare contro la legge, letta come una mossa per soddisfare quelli che ambienti del Partito di Dio definiscono i nuovi «padroni del Libano», in riferimento a Stati Uniti e ai suoi alleati.

Il voto, ha detto il ministro della giustizia, Adel Nassar, «restituisce al Libano il suo ruolo di pioniere nella regione» sui diritti umani. L'abolizione, ha precisato, «non equivale a una forma di clemenza» verso i crimini più gravi. Per Human Rights Watch si tratta di «una tappa storica»; l'attivista Ugarit Yunan parla di un voto che toglie alle autorità «la prerogativa di uccidere», chiedendosi però quanto un Paese ancora segnato dalla guerra con Israele e dagli effetti di una crisi economica mai risolta sia in grado di misurarne la portata.