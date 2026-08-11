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FRANCIA

Ambasciatore francese nei guai per «rapporti con decine di ragazze»

Secondo il giornale satirico "Canard", riceveva una quindicina di visite al mese. Ora rischia la revoca dell'incarico.
Ambasciatore francese nei guai per «rapporti con decine di ragazze»
Afp
Fonte Ats Ans
di Redazione
Ambasciatore francese nei guai per «rapporti con decine di ragazze»
Secondo il giornale satirico "Canard", riceveva una quindicina di visite al mese. Ora rischia la revoca dell'incarico.

PARIGI - Il ministero degli Esteri francese ha confermato oggi di aver aperto una procedura disciplinare nei confronti dell'ambasciatore di Francia nella Repubblica Centrafricana, accusato di aver invitato giovani donne nella sua residenza e di aver avuto rapporti sessuali con alcune di loro. La notizia sarà pubblicata domani dal settimanale Le Canard Enchainé.

Il ministero ha ammesso di aver avviato l'inchiesta «a Bangui nel 2026 su richiesta del ministro e una procedura disciplinare contro l'ambasciatore. La procedura è in corso», precisa il Quai d'Orsay. In un articolo che sarà pubblicato domani dal "Canard", giornale satirico autore di storici scoop, si afferma che l'ambasciatore Bruno Foucher ha ricevuto nei suoi appartamenti privati della residenza una trentina di ragazze fra il gennaio 2024 e il marzo 2026, spingendo i servizi di protezione a segnalare un problema di sicurezza. Una volta allertato, il ministero ha ordinato un'ispezione sul posto ad aprile, dopo la quale è stato deciso di aprire un'inchiesta e una procedura disciplinare. Secondo il giornale, che afferma di aver letto il rapporto degli ispettori, l'ambasciatore Foucher riceveva una quindicina di visite al mese.

Avrebbe dato anche istruzione al personale affinché una delle ragazze avesse la libertà di risiedere nella residenza in sua assenza. Interrogato, il diplomatico avrebbe ammesso di aver avuto rapporti sessuali con due giovani donne in tutto. La sanzione può oscillare fra il semplice rimprovero e una revoca dell'incarico. La situazione appare ancor più delicata in quanto nella Repubblica Centrafricana c'è una forte presenza russa, che appoggia il presidente Faustin-Archange Touadera con il gruppo paramilitare Wagner. La Russia è regolarmente accusata dalle autorità francesi di tenere viva l'ostilità contro la Francia in diversi paesi africani, in particolare con manovre di informazione sui social network. I rapporti fra Parigi e Bangui sono pericolosamente peggiorati durante il rafforzamento dell'influenza russa nel paese, migliorando dal 2024. Lo scorso marzo, il ministro degli Esteri, Jean-Noel Barrot, visitando Bangui, aveva reso omaggio al «ripristino completo delle relazioni» fra i due Paesi.

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