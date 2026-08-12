Padre e figlio neonato salvati vivi dalle macerie

Quando i soccorritori li hanno raggiunti, il padre era ancora parzialmente sepolto e stringeva il bambino tra le braccia. «Ci ha solo chiesto di non lasciare morire suo figlio», ha riferito García. Padre e figlio sono stati portati in ospedale e, secondo i resoconti, le loro condizioni sono stabili. La madre del piccolo e il fratello della donna risultano invece ancora sotto le macerie e le ricerche proseguono.

Il terremoto di magnitudo 7,4 ha provocato, secondo gli ultimi dati del governo, almeno 181 morti e oltre 2.500 feriti. Nella sola Cali, capitale del dipartimento di Valle del Cauca e città di circa 2,3 milioni di abitanti, si contano 95 vittime, mentre più di 180 persone risultano ancora disperse.