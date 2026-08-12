Padre e figlio neonato salvati vivi dalle macerie
L'uomo ha protetto con il proprio corpo il figlio di circa due mesi. Entrambi sono stati portati in ospedale e sono stabili.
CALI - Un neonato di circa due mesi e suo padre sono stati estratti vivi dalle macerie di una casa crollata in seguito al grave terremoto che lunedì ha colpito l'ovest della Colombia. L'uomo ha protetto il piccolo, di nome Salomón, con il proprio corpo mentre l'edificio di cinque piani crollava.
Secondo quanto riferito dall'emittente Caracol, due poliziotti presenti nella zona sono saliti sul cumulo di detriti dopo aver sentito pianti e gemiti, nonostante un forte odore di gas. «Senza pensarci troppo, abbiamo iniziato a scavare», ha raccontato uno degli agenti, Ronald García. Alle operazioni hanno partecipato anche alcuni residenti.
Quando i soccorritori li hanno raggiunti, il padre era ancora parzialmente sepolto e stringeva il bambino tra le braccia. «Ci ha solo chiesto di non lasciare morire suo figlio», ha riferito García. Padre e figlio sono stati portati in ospedale e, secondo i resoconti, le loro condizioni sono stabili. La madre del piccolo e il fratello della donna risultano invece ancora sotto le macerie e le ricerche proseguono.
Il terremoto di magnitudo 7,4 ha provocato, secondo gli ultimi dati del governo, almeno 181 morti e oltre 2.500 feriti. Nella sola Cali, capitale del dipartimento di Valle del Cauca e città di circa 2,3 milioni di abitanti, si contano 95 vittime, mentre più di 180 persone risultano ancora disperse.
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