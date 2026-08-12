Putin contro l’Ue: «Sequestrare navi russe è pirateria. Risponderemo ovunque»

«Vorrei richiamare l'attenzione sulle recenti decisioni dell'Unione europea - ha affermato Putin -. Vediamo che le autorità di alcuni Paesi, in violazione della legge marittima internazionale, stanno cercando di limitare il movimento delle navi che appartengono a nostri operatori economici, pacifici, sottolineo. E recentemente sono persino usciti con l'idea di sequestrare nostre navi e rivendere la proprietà che hanno rubato a noi. Ovviamente ciò non è altro che pirateria e rapina».

«Se questo verrà attuato nella pratica, saremo costretti a rispondere in modo equivalente», ha avvertito il presidente russo, sottolineando che ciò potrebbe non avvenire necessariamente nelle acque in cui sono si verificano incursioni contro le navi russe, «ma dove noi stessi riteniamo necessario e opportuno, ovunque, compresa nell'area di responsabilità della flotta del Pacifico».