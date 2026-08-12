Guanti a scarica elettrica per gli agenti ICE

Il nome tecnico del nuovo dispositivo è G.L.O.V.E. (in inglese guanto), acronimo di Generated Low Output Voltage Emitter e dovrebbe essere consegnato alle forze per l'immigrazione entro il 2027.

Apparentemente sono dei normali guanti da pattuglia finché l'agente non preme un interruttore per attivare la modalità elettrica. Per rilasciare lo stimolo il guanto deve essere a contatto con la pelle della persona e il dolore viene descritto come acuto e immediato.