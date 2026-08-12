Guanti a scarica elettrica per gli agenti ICE
Il nuovo strumento, finanziato con 20 milioni di dollari, è pensato per essere consegnato entro il 2027 agli agenti ma suscita forti critiche da parte delle associazioni per i diritti civili.
NEW YORK - Guanti a scarica elettrica per chi oppone resistenza agli agenti dell'ICE, l'agenzia Controllo immigrazione e dogane degli Stati Uniti.
È il nuovo dispositivo previsto dal dipartimento della sicurezza interna per il quale è prevista una spesa fino a 20 milioni di dollari.
Il nome tecnico del nuovo dispositivo è G.L.O.V.E. (in inglese guanto), acronimo di Generated Low Output Voltage Emitter e dovrebbe essere consegnato alle forze per l'immigrazione entro il 2027.
Apparentemente sono dei normali guanti da pattuglia finché l'agente non preme un interruttore per attivare la modalità elettrica. Per rilasciare lo stimolo il guanto deve essere a contatto con la pelle della persona e il dolore viene descritto come acuto e immediato.
Le associazioni per i diritti civili hanno protestato poiché il rischio è che il guanto possa facilitare un uso eccessivo della forza da parte degli agenti rispetto al taser che deve comunque essere tirato fuori e acceso.
La notizia del nuovo dispositivo arriva anche in un momento in cui l'Ice è fortemente criticata e sotto accusa per l'aumento dei decessi di migranti durante le operazioni di polizia e all'interno dei centri di detenzione.