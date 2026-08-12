Allarme migranti a Ceuta: il Marocco stringe sulla cooperazione con Madrid

«In tale contesto, invita le autorità spagnole, nell'ambito del coordinamento e della cooperazione esistenti tra i due Paesi, ad assumersi le proprie responsabilità e ad accelerare le procedure per il rimpatrio dei minori non accompagnati attualmente a Ceuta presso le loro famiglie in Marocco, in modo da tutelare il loro superiore interesse. Ciò include l'impegno a superare al più presto gli ostacoli amministrativi e legali che ne impediscono il ritorno».

In conclusione, il ministero dell'Interno afferma che «le autorità marocchine continueranno a svolgere i propri compiti con fermezza e responsabilità, garantendo la tutela dell'ordine pubblico, la sicurezza delle persone e dei beni e contrastando la migrazione irregolare e le reti di tratta di esseri umani». Un obiettivo che «sarà raggiunto mantenendo i più alti livelli di vigilanza, prontezza e coordinamento continuo per contrastare i vari rischi, il tutto nel pieno rispetto della legge».