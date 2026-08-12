«Trump spenderà 900 milioni per ristrutturare la Casa Bianca»
L'anticipazione è del Washington Post. I fondi destinati alla ristrutturazione rappresentano una spesa senza precedenti nella storia della residenza presidenziale.
L'anticipazione è del Washington Post. I fondi destinati alla ristrutturazione rappresentano una spesa senza precedenti nella storia della residenza presidenziale.
WASHINGTON - L'amministrazione di Donald Trump prevede di spendere almeno 900 milioni di dollari per progetti edilizi all'interno del complesso della Casa Bianca. Lo rivela il Washington Post.
Si tratta di una cifra notevolmente superiore a quanto riferito dal presidente e che verrebbe coperta principalmente dai contribuenti. Secondo contratti riservati e relativi documenti di pianificazione l'amministrazione intende utilizzare i fondi per "progetti di ammodernamento" della Casa Bianca in quella che è destinata a diventare la più costosa ristrutturazione della residenza presidenziale degli ultimi oltre 80 anni.
In passato le amministrazioni che pianificavano importanti interventi procedevano presentando richieste di fondi al Congresso, ottenendo i relativi stanziamenti e incaricando gli enti competenti di richiedere le autorizzazioni. Al contrario Trump non ha reso noto il costo complessivo di tutti i lavori previsti alla Casa Bianca, né ha fornito dettagli sulla provenienza o sulla destinazione d'uso della maggior parte dei fondi reperiti.