«Trump spenderà 900 milioni per ristrutturare la Casa Bianca»

Si tratta di una cifra notevolmente superiore a quanto riferito dal presidente e che verrebbe coperta principalmente dai contribuenti. Secondo contratti riservati e relativi documenti di pianificazione l'amministrazione intende utilizzare i fondi per "progetti di ammodernamento" della Casa Bianca in quella che è destinata a diventare la più costosa ristrutturazione della residenza presidenziale degli ultimi oltre 80 anni.

In passato le amministrazioni che pianificavano importanti interventi procedevano presentando richieste di fondi al Congresso, ottenendo i relativi stanziamenti e incaricando gli enti competenti di richiedere le autorizzazioni. Al contrario Trump non ha reso noto il costo complessivo di tutti i lavori previsti alla Casa Bianca, né ha fornito dettagli sulla provenienza o sulla destinazione d'uso della maggior parte dei fondi reperiti.