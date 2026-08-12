El Niño rischia di sconvolgere l'Etiopia e i suoi 4,6 milioni di abitanti

Individuate 114 zone a rischio: tra queste, le regioni di Afar, Amhara e Tigrè e nel nord della regione del Somali, mentre quelle a rischio di alluvioni sono concentrate nel sud della regione del Somali e nelle regioni dell'Etiopia Meridionale e Sudoccidentale. Nei distretti interessati vivono complessivamente circa 9,3 milioni di persone.

L'allarme arriva mentre cresce la preoccupazione per le conseguenze umanitarie del nuovo ciclo di El Niño. La scorsa settimana le Nazioni Unite hanno avvertito che il fenomeno potrebbe spingere altri 49 milioni di persone nel mondo verso condizioni di insicurezza alimentare acuta entro la fine del 2027.