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LIBANO

Il parlamento libanese approva l'amnistia generale

È la prima legislazione di questo tipo dal 1991
Il parlamento libanese approva l'amnistia generale
IMAGO / CTK Photo
Fonte Ats Ans
elaborata da Redazione
Il parlamento libanese approva l'amnistia generale
È la prima legislazione di questo tipo dal 1991

BEIRUT - Il parlamento libanese ha approvato una legge di amnistia di ampia portata e a lungo attesa, a beneficio di migliaia di detenuti e ricercati. È la prima legislazione di questo tipo dal 1991.

L'ufficio del presidente del parlamento ha annunciato «l'approvazione di un progetto di legge volto a concedere un'amnistia generale e a ridurre eccezionalmente la durata di alcune condanne», una richiesta avanzata da diverse fazioni politiche e oggetto di dibattito per anni in Libano.

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