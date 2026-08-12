Un «muro trasparente» davanti alla Porta di Brandeburgo

Con l'opera, la Berliner Kulturprojekte GmbH intende ricordare la durezza della barriera e al tempo stesso il fatto che non riuscì a dividere permanentemente la città. Secondo gli organizzatori, l'installazione vuole inoltre invitare a riflettere su ciò che unisce e divide e sui muri e i confini presenti ancora oggi nel mondo.

Alla Porta di Brandeburgo è allestita anche la mostra fotografica all'aperto "Mauerblicke. Berlin 1961-1990", dedicata alla vita quotidiana nella città divisa. Fino a domenica sono inoltre previste visite guidate, concerti e letture di estratti dalle biografie delle vittime del Muro. Sabato l'installazione non sarà accessibile a causa della parata techno Rave Planet.