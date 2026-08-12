Un «muro trasparente» davanti alla Porta di Brandeburgo
A Berlino un'installazione artistica ricorda i 65 anni dalla costruzione del Muro e invita a riflettere su confini e divisioni.
BERLINO - Impenetrabile e permeabile allo stesso tempo. Davanti alla Porta di Brandeburgo una grande installazione artistica ricorda la costruzione del Muro di Berlino, avvenuta 65 anni fa, e la divisione della città durata per decenni.
Sul lato occidentale del monumento, dove un tempo correva il confine, è stata collocata una struttura metallica lunga 30 metri e alta circa tre. A prima vista richiama il vecchio Muro, ma cambiando punto di osservazione è possibile vedere ciò che si trova dall'altra parte, talvolta chiaramente e talvolta in modo sfocato. L'effetto è ottenuto grazie a una fine struttura in alluminio simile a un favo d'api, ha spiegato l'artista Hubertus Hamm.
Con l'opera, la Berliner Kulturprojekte GmbH intende ricordare la durezza della barriera e al tempo stesso il fatto che non riuscì a dividere permanentemente la città. Secondo gli organizzatori, l'installazione vuole inoltre invitare a riflettere su ciò che unisce e divide e sui muri e i confini presenti ancora oggi nel mondo.
Alla Porta di Brandeburgo è allestita anche la mostra fotografica all'aperto "Mauerblicke. Berlin 1961-1990", dedicata alla vita quotidiana nella città divisa. Fino a domenica sono inoltre previste visite guidate, concerti e letture di estratti dalle biografie delle vittime del Muro. Sabato l'installazione non sarà accessibile a causa della parata techno Rave Planet.
La costruzione del Muro nell'agosto del 1961 sancì la divisione tra le due Germanie. La leadership della SED della DDR puntava così a fermare la massiccia fuga verso Berlino Ovest e la Repubblica Federale di Germania. La barriera, lunga circa 155 chilometri, divise Berlino per oltre 28 anni, fino alla caduta del 9 novembre 1989 durante la rivoluzione pacifica nella DDR.