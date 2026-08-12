Ai domiciliari litiga con la compagna e torna in carcere: «Arrestatemi»

L'uomo, un marocchino di 38 anni, si è presentato la scorsa notte davanti all'istituto penitenziario e ha iniziato a sbattere i pugni contro il grande portone di ferro per farsi aprire. Gli agenti gli hanno aperto e hanno ascoltato il trentottenne.

È stato lui stesso a spiegare di essere ai domiciliari da maggio in un appartamento nel quartiere Cep che condivide con la compagna. Ieri sera tra i due è scoppiata una lite e lui ha deciso di evadere per cercare un po' di tranquillità in cella. Dopo gli accertamenti è stato effettivamente condotto in carcere e il pm ha aggravato la misura cautelare.