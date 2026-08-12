Traghetto si capovolge, almeno 44 morti

L'incidente sarebbe avvenuto nella tarda serata di martedì. Le operazioni di ricerca e salvataggio sono proseguite mercoledì, con l'arrivo nella zona di squadre specializzate nel soccorso acquatico. Finora sono state salvate 77 persone.

Il lago Kariba è un bacino artificiale di circa 5.580 chilometri quadrati al confine tra Zambia e Zimbabwe. Utilizzato principalmente per la produzione di energia elettrica per i due Paesi, serve anche alla pesca e al turismo ed è considerato il più grande lago artificiale al mondo per volume.