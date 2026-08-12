Traghetto si capovolge, almeno 44 morti
L'imbarcazione trasportava 119 adulti e un numero imprecisato di bambini. Salvate finora 77 persone
HARARE - Almeno 44 persone sono morte in un incidente in barca sul lago Kariba, nel nord-ovest dello Zimbabwe, secondo quanto comunicato dal governo del Paese.
Un traghetto sovraffollato si sarebbe capovolto a causa di un'onda alta. Secondo il Ministero dell'Amministrazione Comunale, l'imbarcazione aveva una capacità di 90 passeggeri, ma trasportava 119 adulti. A bordo si trovava anche un numero imprecisato di bambini.
L'incidente sarebbe avvenuto nella tarda serata di martedì. Le operazioni di ricerca e salvataggio sono proseguite mercoledì, con l'arrivo nella zona di squadre specializzate nel soccorso acquatico. Finora sono state salvate 77 persone.
Il lago Kariba è un bacino artificiale di circa 5.580 chilometri quadrati al confine tra Zambia e Zimbabwe. Utilizzato principalmente per la produzione di energia elettrica per i due Paesi, serve anche alla pesca e al turismo ed è considerato il più grande lago artificiale al mondo per volume.
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