È già tempo di... Champagne
Per i viticoltori inizio della raccolta delle uve mai così precoce.
CHALONS-EN-CHAMPAGNE - La vendemmia delle uve destinate allo Champagne quest'anno è iniziata prima che mai. Nonostante si preveda un raccolto quantitativamente ridotto, i produttori si aspettano una buona qualità.
A determinare questo anticipo sarebbe stato il caldo record registrato dall'inizio dell'anno, che avrebbe accelerato la maturazione delle uve, ha dichiarato David Chatillon, vicepresidente dell'associazione dei viticoltori di Champagne. Mercoledì l'organizzazione ha pubblicato le date di inizio della vendemmia nei diversi comuni della zona di produzione. In alcune aree, tuttavia, la raccolta era già cominciata la scorsa settimana.
Dagli anni Ottanta, la vendemmia tende a iniziare sempre prima nel corso dell'anno, un chiaro segno del riscaldamento globale. In media, oggi la raccolta comincia circa due settimane prima rispetto a vent'anni fa.
Sul fronte della qualità, quest'anno la situazione appare buona, mentre si prevede un raccolto relativamente ridotto. In primavera, quasi il 40 percento delle gemme nei vigneti della Champagne è stato colpito da un periodo di gelo. A pesare è anche la siccità: «A causa della mancanza d'acqua, le uve non sono così turgide come al solito, pesano meno», ha detto Chatillon.
Champagne e altri vini spumanti
Lo Champagne proviene esclusivamente da una zona delimitata nel nord-est della Francia ed è prodotto con uve della regione vinicola della Champagne. La raccolta manuale è obbligatoria e sono previste anche altre prescrizioni. Lo Champagne è ampiamente considerato una bevanda particolarmente festosa.
I vini spumanti prodotti al di fuori della Champagne con la fermentazione in bottiglia, prescritta anche per lo Champagne, non possono essere chiamati Champagne. A seconda della provenienza, assumono altre denominazioni, come Spumante Metodo Classico in Italia o Hauersekt in Austria.