È già tempo di... Champagne

A determinare questo anticipo sarebbe stato il caldo record registrato dall'inizio dell'anno, che avrebbe accelerato la maturazione delle uve, ha dichiarato David Chatillon, vicepresidente dell'associazione dei viticoltori di Champagne. Mercoledì l'organizzazione ha pubblicato le date di inizio della vendemmia nei diversi comuni della zona di produzione. In alcune aree, tuttavia, la raccolta era già cominciata la scorsa settimana.