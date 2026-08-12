«Salvare la rivoluzione è la maggiore sfida della nostra generazione»

Rivolto ai 1.500 delegati giunti da 63 Paesi Diaz-Canel ha ringraziato il loro "atto di coraggio e coerenza" affermando che "venire a Cuba oggi, nel mezzo dell'intensificarsi del blocco e dell'ostilità imperialista, è un gesto di solidarietà militante che onora l'eredità di Fidel".

Il presidente cubano ha quindi espresso una forte rivendicazione dei progressi apportati a Cuba dalla rivoluzione fin dai suoi primi anni parlando della "trasformazione più radicale del XX secolo in questa parte del mondo".