Trump: «Gli Stati Uniti hanno il controllo totale dello Stretto di Hormuz»
Il Presidente ha rilanciato le critiche contro la leadership e le forze armate iraniane evidenziando la crisi economica del Paese.
WASHINGTON D.C. - «Gli Stati Uniti hanno il controllo totale dello Stretto di Hormuz. Credo che lo manterremo! Il nostro blocco navale viene definito da tutti un "Muro D'acciaio" e l'Iran non può farci nulla» è quello che afferma Donald Trump su Truth.
«Non hanno una Marina, non hanno un'Aeronautica, i soldati rimasti non vengono pagati, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie (Irgc) è decimato e in fuga, e la loro "leadership" è incerta, a dir poco! Non hanno soldi: il loro Paese è allo sbando», aggiunge il tycoon nel suo post, tracciando quella che è a suo dire lo stato di Teheran.
E infine conclude «Tutto ciò che hanno, sono Fake News e un'inflazione al 300%, in costante peggioramento! L'Iran è tutto chiacchiere e niente fatti; non è più il bullo del Medio Oriente. Sia lode ad Allah!»