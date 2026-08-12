Trump: «Gli Stati Uniti hanno il controllo totale dello Stretto di Hormuz»

«Non hanno una Marina, non hanno un'Aeronautica, i soldati rimasti non vengono pagati, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie (Irgc) è decimato e in fuga, e la loro "leadership" è incerta, a dir poco! Non hanno soldi: il loro Paese è allo sbando», aggiunge il tycoon nel suo post, tracciando quella che è a suo dire lo stato di Teheran.

E infine conclude «Tutto ciò che hanno, sono Fake News e un'inflazione al 300%, in costante peggioramento! L'Iran è tutto chiacchiere e niente fatti; non è più il bullo del Medio Oriente. Sia lode ad Allah!»