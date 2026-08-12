Scoperto un “mostro” cosmico: è un ibrido tra una stella e un buco nero

Proprio da una di queste immagini è emerso ora un nuovo punto rosso, questa volta più grande e luminoso degli altri, che ha permesso di studiare più in dettaglio alcune caratteristiche. È emerso così che lo strano oggetto sarebbe simile a un'enorme stella, con una massa 100'000 volte superiore a quella del Sole, ma che allo stesso tempo emette un'anomala quantità di energia, molto simile a quella generata dai buchi neri.