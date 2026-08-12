EUROPA
Eurovision: «I paesi in guerra non potranno ospitare il concorso»
La misura punta a tutelare la stabilità dell'evento e a prevenire rischi legati ai conflitti.
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Fonte Ats Ans
Eurovision: «I paesi in guerra non potranno ospitare il concorso»
La misura punta a tutelare la stabilità dell'evento e a prevenire rischi legati ai conflitti.
GINEVRA - L'Eurovision Song Contest ha annunciato oggi una modifica al proprio regolamento, stabilendo che il Paese vincitore - che tradizionalmente ospita l'edizione successiva - non potrà più farlo qualora si trovi in stato di guerra.
Secondo le nuove regole, "l'emittente vincitrice non potrà automaticamente ospitare il Concorso se un conflitto armato, una situazione geopolitica sensibile o qualsiasi altra situazione influisce materialmente sulla sicurezza, l'incolumità o la stabilità del suo Stato o della sua regione immediata", hanno dichiarato gli organizzatori dell'Eurovision in un comunicato.
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