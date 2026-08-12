«La terra continua a tremare, a Calì cadaveri in decomposizione nelle strade»

Maria si trova in Colombia, suo paese d’origine, da circa un mese. Ci spiega che l’albergo dove alloggia, «un edificio solido» ha retto bene alle scosse contrariamente a tante altre costruzioni della città: «La gente di qua ha un urgente bisogno di aiuto», dice, «e l’hotel ha aperto le sue porte a alcuni sfollati e si stanno organizzando dei gruppi di volontari che vanno in giro a scavare tra le macerie in cerca di qualche superstite. Sono appena state trovate morte una nonna che ha fatto da scudo alla nipotina. Mancano soccorritori, pompieri, la situazione è davvero drammatica. A Calì è crollato anche un ospedale e potrebbero esserci altre vittime, di cui anche bambini, sotto le macerie».



«Le necessità sono tante in un paese dove vi è ancora tanta povertà»

Maria il cui volo di rientro è fissato per il 20 agosto lancia un appello: «Qua ci sono tante persone povere soprattutto bambini e le necessità sono tante. La direzione dell’albergo ha predisposto una raccolta fondi poiché ci vogliono soprattutto soldi per comperare cibo, medicinali, cose di prima necessità. Menomale che la solidarietà tra la gente è grande in questo paese dove vige ancora tanta povertà e dove i bimbi abbandonati sono molti».

